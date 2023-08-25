المخدرات في العربية.. القبض على شخص بحوزته 530 طربة حشيش بالدقي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقى ، وبحوزته (530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام - مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (3,710 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.