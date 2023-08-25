120 طربة حشيش .. القبض على تاجر مخدرات بطنطا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (360 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص .