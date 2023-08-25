مشاجرة مع صاحبه.. شاب يلقي حجارة على قطار ويصيب سيدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة، بجرح قطعى بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات (القاهرة / الإسكندرية)، وذلك لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بإحدى المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية) .

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال إستقلالها القطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.