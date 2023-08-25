برلماني: دعم ترشيح السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية

أشاد الدكتور سامي سوس، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب، بإعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتولي فترة رئاسية جديدة، مضيفا أن دعم السيسي يأتي لعدة اعتبارات أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة.



وأوضح سوس، في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد منذ توليه عام 2014 العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، ووضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا من قبل وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهد كبير من أجل تخفيف تلك الآثار والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.



وذكر عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسى أحدث نقلة نوعية فى عدة مجالات مختلفة سواء فى الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ، بجانب أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولا فى عدة ملفات وقضايا دولية وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كافة الدول ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون.



وأشار سوس، إلى أن الرئيس حقق تنمية وقطع شوطا كبيرا في البنية التحتية للدولة وأسس مشروعات في مجالات مختلفة أهمها تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وحقل ظهر، ومشروعات الإسكان الإجتماعى بكافة المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة وقناة السويس الجديدة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وغيرها من المبادرات الهامة والمشروعات العملاقة.