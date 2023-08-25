عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم ترشيح السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية

صدى البلد

أشاد الدكتور سامي سوس، عضو  الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب، بإعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتولي فترة رئاسية جديدة،  مضيفا أن دعم السيسي  يأتي لعدة اعتبارات أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة.


وأوضح سوس، في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد منذ توليه عام 2014 العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، ووضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا من قبل وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهد كبير من أجل تخفيف تلك الآثار والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.


وذكر عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسى أحدث نقلة نوعية فى عدة مجالات مختلفة سواء فى الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ، بجانب أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولا فى عدة ملفات وقضايا دولية وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كافة الدول ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون.


وأشار سوس، إلى أن الرئيس حقق تنمية وقطع شوطا كبيرا في البنية التحتية للدولة وأسس مشروعات في مجالات مختلفة أهمها تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وحقل ظهر، ومشروعات الإسكان الإجتماعى بكافة المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة وقناة السويس الجديدة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وغيرها من المبادرات الهامة والمشروعات العملاقة.

الانتخابات الرئاسية سامي سوس مستقبل وطن مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

المجلس الوطني الفلسطيني يدين اعتداءات الإحتلال على المصلين في الأقصى

وصول وفود منتخبات الاسكواش للمشاركة في بطولة مصر الدولية

بمنزلة الرأس من الجسد.. خطيب المسجد الحرام : إذا قطع الصبر ذهب الإيمان

رحمة وإحسان| خطيب المسجد النبوي: يندب سقيا الماء صيفاً وشتاءً

فرمان من اللجنة الثلاثية.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

بسبب 5 جنيه فضة.. اعتراف مثير لجريمة عامل الكوم الأحمر مع الطفلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

وفاة هندية أثناء ولادة طفلها لقيام الزوج بتصرف غريب| تعرف عليه

نشرة المرأة و الصحة| فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. علامات تكشف عن ورم الأذن

فيديو

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ