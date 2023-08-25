4 تجار عمله يغسلون 70 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .







