مظاهرات نسائية في إسرائيل احتجاجًا على التمييز بين الجنسين

شاركت نساء في إسرائيل أمس في مظاهرات احتجاجا على ما قالوا إنه تزايد الفصل بين الجنسين والتمييز علي أساس الجنس، خاصة في وسائل النقل العام. وجاء الاحتجاج بعد تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من سائقي الحافلات في الأسابيع الأخيرة أجبروا النساء إما على الجلوس في الخلف أو ببساطة رفضوا اصطحابهن على متن الحافلة.

وذكر أحد التقارير في وقت سابق من هذا الشهر أن سائق حافلة عامة طلب من مجموعة من الفتيات المراهقات الجلوس في الخلف وتغطية أجسادهن بعد صعودهن وهن يرتدين تيشرتات قصيرة وبناطيل جينز.

وهتفت المحتجات في الآراضي المحتلة أمس الخميس "لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية بدون مساواة" وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها "نحن متساوون".

كان العديد من اليهود المتشددين في بني براك يتابعون المتظاهرين أثناء مرورهم. ويشكل اليهود المتشددون أكثر من 10% من سكان الآراضي المحتلة.

ومسألة الفصل بين الجنسين ليست جديدة في إسرائيل حيث يلاحظ الكثيرون ممارسات دينية تقيد الاختلاط بين الجنسين. لكن ناشطين يقولون إن التمييز ضد المرأة لم يتزايد إلا في السنوات الأخيرة.