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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمى نفسك من الجلطة ..اتبع هذه النصائح

الجلطة
الجلطة

تعد الجلطة من أهم مسببات الوفاة والاعاقات الدائمة لذا من المهم معرفة كيفية الوقاية منها خاصة بين الأشخاص الأكثر عرضة لها مثل كبار السن. 
 

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وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من الممكن منع تجلط الدم باستخدام الأدوية مثل مميعات الدم ويمكن منع تجلط الدم عن طريق:

ممارسة الرياضة بانتظام.
المشي كل ساعة ، إن أمكن ، في الرحلات الجوية أو الرحلات الأخرى التي تتضمن الجلوس لفترات طويلة.
خسارة الوزن تحمى من الجلطة.
ارتداء الجوارب الضاغطة أو الجوارب الضيقة.
 مراقبة ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه. 
تقليل الكوليسترول وقياسه باستمرار. 
الابتعاد عن الانفعال الزائد للوقاية من الجلطة.
 اتباع عادات النوم الصحيحة تقلل من احتمالات الجلطة.

الجلطة ارتفاع ضغط الدم الأمراض والوقاية الجوارب الضاغطة تقليل الكوليسترول عادات النوم ممارسة الرياضة

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