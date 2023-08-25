أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

أثارت أسما شريف منير حالة من الجدل بعد ظهورها بـ شعر قصير جدا في مهرجان القاهرة، وأعلنت أن السبب وراء ذلك نفسي.

ولكن لم تكن أسما شريف منير هي الوحيدة التي قصت شعرها للنهاية مثل الرجال فقد فعلت المطربة شيرين عبد الوهاب نفس الأمر عند ذروة أزمتها مع زوجها السابق حسام حبيب وكان السبب نفسي أيضا.

شيرين عبد الوهاب وقت أزمتها

فهل حقا قص شعر المرأة بشكل يشبه الرجال يرتبط بالحالة النفسية ؟ وما السبب الذي يدفع النساء للتخلى عن شعرهن عند المرور بتجربة صعبة أو أزمة نفسية؟

نعرض لكم الإجابة وفقا لما ذكره موقع "villagepipol"

أسباب قص شعر النساء خلال الأزمات

الشعر هو تاج الشخص، فهو يرمز إلى تقديم نفسه للآخرين ولكن كلما زاد طول الشعر، أصبحت العناية به أكثر صعوبة ويمكن أن يكون التخلي عن هذه المسئولية مصدرًا لآلية التكيف بالنسبة للبعض.



تخفيف العبء

من أسباب قص شعر النساء خلال الأزمات هو الشعور بأنه يمنحهم الفرصة للتخلص من الشعور بالاستغناء عنهن، ولأن لديهم أعباء عاطفية تثقل كاهلهن، فإن التخلص من شيء تافه مثل شعرهم قد يجعلهم يشعرن بالخفة.

قص شعر النساء خلال الأزمات النفسية يمنحهن الوهم بأنهن إذا قامن بقصه فإن ذلك سيخفف من الشعور الثقيل على صدورهن.

السيطرة على الوضع

في بعض الأحيان عندما يشعر الشخص بالإرهاق بسبب عواطفه وظروف حياته، فإنه يحاول العثور على شيء يسهل السيطرة عليه وبعض النساء يمنحهم قص الشعر إحساسًا بالسيطرة والقوة، بغض النظر عن مدى تعقيد الأمور، فإن شعر المرأة هو شيء خاص بها ويمكنها أن تقرروا ما تريد فعله به.

والعلم أن لديهم السيطرة على الشكل الذي سيبدو عليه من الآن فصاعدًا فهو يتيح لهم أن يشعروا بالرضا عن مظهرهم كما أن الحصول على قصة شعر يمكن أن يمنحهم إحساسًا بإعادة اكتشاف ذواتهم الجسدية ويعتقدون حينها يتحولون إلى شخص جديد عن طريق قص شعرهم يعطيهم تصورًا خاطئًا لشخصيتهم "الوليدة" عن طريق قص شخصيتهم السابقة.



يعد الحصول على قصة شعر عند مواجهة ظروف صعبة في الحياة طريقة للتعامل مع بعض الأشخاص، ومع ذلك من المهم التفكير في الراحة قصيرة المدى نسبيًا الناتجة عن التغيرات الجسدية.

نصيحة نفسية

ما يحتاجون في الواقع للتعامل معه هو الحالات العاطفية والعقلية التي لا يجد الناس سوى القليل من الوقت لها والتغيير الجذري في المظهر لا يقدم أي حل لضيق أو مشكلة شخص ما، ومع ذلك طالما أن ذلك يساعدهم على اجتياز أمر ما، فقد يكون ذلك هو الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات في السيطرة الفعلية على حياتهم.