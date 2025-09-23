قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء مالطا: نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية
أيرلندا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء
قائمة الاعتراف بدولة فلسطين تتزايد.. لوكسمبورج أحدث المنضمين
بلجيكا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي

حسام البدري
حسام البدري
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد جلال، أن مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وأكد جلال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن مختار يرى في البدري الخيار الأنسب لقيادة الأهلي في هذا التوقيت، نظرًا لخبرته السابقة مع الفارس الأحمر ومعرفته الجيدة بأجواء النادي ومتطلبات المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن القرار لم يُحسم بعد داخل إدارة الكرة، حيث تُجري اللجنة مناقشات مكثفة لحسم الملف الفني، وسط وجود أسماء أخرى مرشحة، لكن البدري يحظى بدعم قوي داخل اللجنة من قبل رئيسها.
 

