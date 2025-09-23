لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي

كشف الإعلامي أحمد جلال، أن مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وأكد جلال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه رفقة الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن مختار يرى في البدري الخيار الأنسب لقيادة الأهلي في هذا التوقيت، نظرًا لخبرته السابقة مع الفارس الأحمر ومعرفته الجيدة بأجواء النادي ومتطلبات المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن القرار لم يُحسم بعد داخل إدارة الكرة، حيث تُجري اللجنة مناقشات مكثفة لحسم الملف الفني، وسط وجود أسماء أخرى مرشحة، لكن البدري يحظى بدعم قوي داخل اللجنة من قبل رئيسها.

