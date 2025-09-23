الأهلي يركز على المدرسة البرتغالية لاختيار مدربه الجديد؟.. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي محمود الشيخ، أن النادي الأهلي يفكر في مدرب أجنبي من المدرسة البرتغالية في محاولة لتكرار تجربة مانويل جوزيه للتعامل مع كم النجوم الموجودين في القلعة الحمراء.



وقال الشيخ خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأهلي يحتاج مدير فني يمتاز بالشخصية القوية قبل الإمكانيات الفنية حتى يتمكن من السيطرة على اللاعبين.

وشدد الناقد الرياضي محمود الشيخ، على أنه في الفترة الأخيرة شهدت أوضة اللبس بالنادي الأهلي مشاكل كثيرة، موضحًا أن وليد صلاح الدين مدير الكرة لا يمكن تقييمه بعد مرور 10 أيام فقط.

وأكد أن تصريح وليد صلاح الدين عن عدم التجديد لأي لاعب كان يقصد به إمام عاشور لأنه كان يريد تعديل عقده والتساوي مع زيزو، لذلك إدارة النادي أغلقت هذا الملف حتى قبل تصريح وليد صلاح الدين بسبب تراجع النتائج.

