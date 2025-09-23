قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب
انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن
لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة
"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم
حكم ارتداء الحظاظات .. أمين الفتوى يوضح
وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري .

يدير المباراة الحكم محمود ناجي ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب و خالد حسين فيما يتواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفار، ويعاونه محمد أحمد الشناوي على أن يكون أحمد ناجي حكما رابعا .

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عودة الفريق الى مسيرة الانتصارات من جديد بعد حالة من التخبط وتراجع النتائج أدت إلى توجيه الشكر إلى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفنى السابق بعد الفوز فى الجولة الماضية بهدف نظيف ليحقق 3 نقاط غالية تحرك الفريق من المراكز المتأخرة الى منطقة وسط الجدول بشكل مؤقت.

فيما يحاول حرس الحدود العودة من جديد للانتصارات بعد خسارته فى الجولة الماضية أمام سموحة بهدفين نظيفين رغم الفوز الذى حققه فى الجولة قبل الماضية أمام الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وهما المباراتين اللتين غاب عنهما عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بعد تعرضه لوعكة صحية قبل مباراة الجونة استلزمت بقائه فى المستشفي عدة أيام ولكن الأطباء طلبوا باستمرار حصوله على فترة الراحة على أن يعود بعد مباراة الأهلي لقيادة الفريق من على خط الملعب .

الأهلي لعب 6 مباريات حتى الأن فى بطولة الدوري حصل على  9 نقاط ويأمل فى مواصلة مشواره للعودة لمكانه الطبيعى فى جدول المسابقة خاصة ان مباراة الحدود هى الأخيرة له قبل المباراة المهمة امام الزمالك الاثنين المقبل فى الجولة التاسعة للدوري .. عماد النحاس القائم باعمال المدير الفنى وجهازه المعاون حرص على تجهيز كافة اللاعبين خاصة أن الفريق لم يحصل على راحة منذ مباراة انبى فى الجولة قبل الماضية بسبب تراجع النقاط فضلا عن ضيق الوقت خاصة ان الفريق يلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام قبل فترة التوقف الدولى الثانية فى شهر أكتوبر القادم بسبب مباريات المنتخب فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم .

ورغم غياب بعض العناصر المهمة فى مقدمتهم امام عاشور و أحمد سيد زيزو الا أن الفترة الماضية شهدت عودة أكثر من لاعب للتدريبات الجماعية وشارك البعض فى مباراة سيراميكا كليوباترا الاخيرة فى مقدمتهم ياسر ابراهيم ليصبح أمام الجهاز الفنى اكثر من بديل فى كل مركز .

وشدد النحاس فى التدريبات الأخيرة على لاعبيه على أهمية المرحلة الحالية التى يمر بها الفريق واهمية الاستمرار فى حصد النقاط وتحقيق الفوز تلو الأخر لتعويض النتائج المتواضعة التى حققها الفريق فى بداية الموسم وخسارة عدد كبير من النقاط وصلت الى 9 نقاط وهو امر لم يعتد عليه الأهلي فى المواسم الماضية الأخيرة .

فى المقابل حرص الجهاز الفنى لحرس الحدود علي تجهيز لاعبيه بشكل قوى خاصة ان الفريق لديه 8 نقاط من المباريات الست التى خاضها حتى الان مطالبا لاعبيه باهمية تحقيق نتيجة ايجابية والعودة من جديد الى مسيرة الانتصارات .

وحرص الجهاز المعاون لعبد عبد الحميد بسيونى ويقوده بشكل مؤقت أحمد زهران على متابعة أكثر من مباراة للأهلي وتحديد كافة نقاط القوة والضعف وعرضها على اللاعبين فى المحاضرة الفنية محذرا لاعبيه من انتفاضة الأهلي فى المباراة الأخيرة ورغبته فى العودة للانتصارات فى الدوري .

الأهلي حرس الحدود الكلية الحربية الدوري الدوري الممتاز مباراة الأهلي وحرس الحدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يتألق في أحدث ظهور.. شاهد

سمر قبل آخر صورك

نادى سينما الأوبرا يعرض "سمر ..قبل آخر صورة" على المسرح الصغير

الفنان عيد أبو الحمد

القرآن سر سعادتي.. عيد أبو الحمد: أعيش حالة تواصل روحي مع الله| خاص

بالصور

أخطاء شائعة في الريجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن
أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن
أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
فريدة فهمي
فريدة فهمي

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد