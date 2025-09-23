قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر

يارا أمين

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الأهلي يحتاج لبعض التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر في الميركاتو الشتوي، ومحمد شريف لم يستطع حتى الآن تعويض رحيل وسام أبو علي لأنه كان مهاجم مميز للغاية".

وأضاف: "تعاقد الأهلي مع زيزو أثر بشكل سلبي على غرفة ملابس الفريق الأحمر ،بسبب راتبه، والزمالك أخطأ بسبب عدم بيعه عندما تلقى عرضا خليجيا بـ 6 ملايين دولار".

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

كفاية تمثيل بقي شقيقة مسلم تهاجمه بعد إعلان انفصاله

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

القبض على قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

سكك حديد مصر تعزز الطاقة الاستيعابية لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

