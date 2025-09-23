أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن الأهلي يحتاج لبعض التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر في الميركاتو الشتوي، ومحمد شريف لم يستطع حتى الآن تعويض رحيل وسام أبو علي لأنه كان مهاجم مميز للغاية".

وأضاف: "تعاقد الأهلي مع زيزو أثر بشكل سلبي على غرفة ملابس الفريق الأحمر ،بسبب راتبه، والزمالك أخطأ بسبب عدم بيعه عندما تلقى عرضا خليجيا بـ 6 ملايين دولار".