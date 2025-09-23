قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.. كم وصل عيار 21؟

الذهب
الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 

عيار 24:

سعر البيع: 5783 جنيه

سعر الشراء: 5760 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5301 جنيه

سعر الشراء: 5280 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5060 جنيه

سعر الشراء: 5040 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 4337 جنيه

سعر الشراء: 4320 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3373 جنيه

سعر الشراء: 3360 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 2891 جنيه

سعر الشراء: 2880 جنيه

سعر الأونصة:

بالجنيه المصري: 179867 جنيه للبيع، و179156 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3747.28 دولار

سعر الجنيه الذهب:

البيع: 40480 جنيه

الشراء: 40320 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 استقرارًا في متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5783 جنيه للبيع، و5760 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 5301 جنيه للبيع، و5280 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 5060 جنيه للبيع، و5040 جنيه للشراء. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4337 جنيه للبيع، و4320 جنيه للشراء، في حين سجل عيار 14 سعر 3373 جنيه للبيع، و3360 جنيه للشراء. وسجل عيار 12 سعر 2891 جنيه للبيع، و2880 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 179867 جنيه للبيع، و179156 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3747.28 دولار. 

أما الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 40480 جنيه للبيع، و40320 جنيه للشراء.

