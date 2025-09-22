ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر دون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين نحو 5783 جنيهًا للشراء.





سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5301 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 5060 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم االإثنين نحو 4337 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 3373 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 2831 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 40480 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 176135 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3685.05 دولار سعر البورصة العالمية.