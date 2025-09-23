أيرلندا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

قال رئيس وزراء أيرلندا إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، بحسب خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وشهد مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته في نيويورك على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شغور مقعد إسرائيل، ما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول موقف الدولة العبرية من جهود السلام الدولية.

وحشدت فرنسا والسعودية الدعم الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتقديم إطار عملي لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.