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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشراكة إفريقية.. برلمانس: إقامة مصانع لإنتاج السيارات محليا يقلل الاستيراد

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس، كانت مهمة للغاية خاصة وأنها ستفرز العديد من المكاسب الإقتصادية أهمها زيادة الصادرات ودعم الصناعة.

وأضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الراهنة تشهد تعاون إقتصادى كبير بين مصر والدول الافريقية في شتى الصناعات ومنها صناعة السيارات بإعتبارها من أهم الصناعات الإستراتيجية التي تدعم نمو الاقتصاد الوطنى حال توطينها أو جذب صناعها للإنتاج والتصنيع داخل مصر، معقبا “نحتاج لهذه الإجراءات بشكل كبير في ظل حالة التقارب مع دول القارة الافريقية”.

 

تقليل استيراد السيارات 

 

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تقدم كل ما بوسعها من محفزات وتسهيلات للمًصنعين والمستثمرين، من أجل دفع عجلة الإنتاج وتقليل الاستيراد بما يسهم في الإرتقاء بمعدلات النمو الإقتصادى.

وتابع النائب: لقاء رئيس مجلس الوزارء مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يعد لقاءا هاما يدعم جذب الاستثمارات في هذا المجال، فإن تصنيع السيارات محليا سينعكس بالإيجاب علي أسعارها في ظل الإرتفاع الكبير الذي تشهده.

وفي نهاية حديثه، أشاد البرلمانى بجهود الحكومة في فتح الملفات الهامة بشكل دائم، وحرصها علي تحقيق التنمية المستدامة الذي تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

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 قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات،وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وزار مدبولي عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول صناعة السيارات فى جنوب أفريقيا، والتى تمثل ٤.٩٪؜ من الناتج القومي الإجمالى، و نحو ١٢.٤٪؜ من صادرات البلاد، حيث يتم تصدير نحو ٣٥٢ ألف سيارة سنوياً إلى ١٥٢ دولة.

وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ هذا النموذج فى مصر التى تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة سرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء فى إقامة المصانع فى مصر، وخطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المطلوبة. 

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