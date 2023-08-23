ارتكبو 8 جرائم.. سقوط عصابة سرقة السيارات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن (الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة) وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن (3) سيارات ملاكى المستخدمين فى إرتكاب الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.