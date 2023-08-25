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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان عملاق.. هبة عبد الغني تشيد بالنسخة الثانية من «القاهرة للدراما» بالعلمين

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

حرصت الفنانة هبة عبد الغني على حضور فاعليات ختام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

ونشرت هبة عبد الغني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، العديد من الصور من على ريد كاربت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وعلقت عليها.

 

هبة عبد الغني تشيد بمهرجان القاهرة للدراما 

وعلقت هبة عبد الغني، قائلة: «بكل فخر من علي السجادة الحمرا لمهرجان القاهرة للدراما العملاق بحجم تاريخ الدراما المصرية علي مدار ٦٠ سنة، في نسخته التانيه الاستثنائية من العلمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من حقل الغام لمكان ساحرة جميل مليان حياة».

وتابعت هبة عبد الغني: «شكرا دكتور اشرف زكي و نقابة المهن التمثيلية و الشركة المتحدة و ادارة مهرجان مدينة العلمين الجديدة علي تقديم و تنظيم نسخه مبهجة من المهرجان و شكرا لكل ايد شاركت في اعادة بناء المدينة الساحرة دي في وقت قياسي».

 

مهرجان القاهرة للدراما

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. 
 
يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ  لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023. 

 

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
هبة عبد الغني الفنانة هبة عبد الغني العلمين مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان القاهرة للدراما

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