عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج عمر عبد العزيز: عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا ويفكر ويخطط لأعماله

الخرج عمر عبد العزيز
الخرج عمر عبد العزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز أن عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا ويفكر ويخطط لأعماله جيدا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني فهو ذكي ومثقف، أما سمير غانم فهو من أنصار مدرسة التلقائية لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور خارج النص حيث كان يفكر في الإيفيه بشكل وقتي، أما محمد صبحي فهو ملتزم ومثقف جدا و قارئ عظيم للمجتمع و الأحداث بصفة عامة كما أنه يمتلك مرونه فكرية و بدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهم عمل سنيمائي جديد.

 

وأضاف عبدالعزيز ‏خلال حواره مع الإعلامية "إيمان أبو طالب"، في برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر شاشة "الحياة"،: "لا وساطة في الفن فأبناء النجوم اللامعين الآن علي الساحة الفنية نشئوا في بيئة فنية ووصلو للقمة عن استحقاق فليس من الضروري أن يكون ابن الوز عوام ، فدنيا وإيمي سمير غانم رائعين و كريم محمود عبد العزير اكتشافي ، ومحمد عادل إمام يحقق نجاحات فنية كبيرة جدا ، فجميعهم كوميديانات وسيستمرون في التواجد بقوة علي الساحة الفنية و لكني منحاز قليلا لكريم محمود عبد العزيز لأنه من اكتشافي وهو الآن في مرحلة النضج الفني وكنت أقول دائما لأبوه "كريم في سنه هذا اهم منك"، و علي النقيض نجد نادية ذو الفقار ابنة عز الدين ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة عندما قامت ببطولة فيلم "أنا لا عاقلة ولا مجنونة" للأديب الراحل إحسان عبد القدوس لم تنجح جماهيريا ولم يكن هناك مجاملة لتاريخ والديها".


جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

عمر عبد العزيز الإعلامية إيمان أبو طالب عادل إمام محمد عادل امام الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

ترشيحاتنا

دعم إيكواس.. تحرك أمريكي جديد بشأن الأزمة في النيجر

عمر عبد العزيز: فكرة فيلم مرعي البريمو تقليدية.. وهذه نصيحتي لمحمد سعد

خبيرة: انضمام مصر للبريكس سيوفر السلع الأساسية للمواطن دون اللجوء للدولار

قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بسبب متحور إيريس .. احرص على تناول هذه المشروبات لتعزيز المناعة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ