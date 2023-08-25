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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات في النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النيجر
النيجر

أعلنت وزارة الخارجية في النيجر اليوم الجمعة أنها ستمهل السفير الفرنسي في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

واحتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بنيامي من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في 26 يوليو الماضي، وأعلن "تشياني" نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.

أصدرت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" اليوم الجمعة، بيانا جديدا بشأن الأزمة المستمرة في النيجر منذ 26 يوليو 2023.

وقال عمر أليو توراي رئيس مفوضية "إيكواس"، اليوم الجمعة: إنه "لم يفت الأوان لقادة المجلس العسكري في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد".

وأضاف توراي أنه "لا خطة لدى إكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك"، إلا أنه عاد وأكد على أن "اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة".

 

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