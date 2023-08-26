نجمات تخلين عن شعرهن| أسما شريف منير على طريق شيرين عبد الوهاب.. فنانة: تضامن مع مرضى السرطان.. وأخرى: شعور رائع

لم تكن الفنانة أسما شريف منير، هي أولى النجمات اللاتي حلقن شعرهن، حيث سبقها العديد من النجمات أبرزهن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز النجمات اللاتي حلقن شعرهن.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة علي الزيرو ، مما اثارالجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة أسما شريف منير: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

وتابعت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فرق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة.

وتفاجأت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بتعليق من إحدى المتابعات لها عبر تطبيق انستجرام، بعد قيامها بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة الكهربائية.

وكتبت المتابعة لـ أسما شريف منير، تعليقا على فيديو الحلاقة قائلة: «حرام عليكي بنتك حتتخض»، لتقوم أسما بالرد قائلة: «بنتي قالتلي انتي اكتر حد شجاع انا شفته، و قالتلي انها فخورة اني قوية».

أسما شريف منير

شيرين عبد الوهاب

قبل عامين، فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

وعلقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفل لها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة: "أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

وداعبت شيرين عبد الوهاب الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

شيرين عبد الوهاب

الكويتية فرح الصواف

في عام 2020، نشرت الفنانة الكويتية فرح الصواف مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تزيل شعرها بالكامل.

وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد.

وأضافت فرح قائلة : خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما.

وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها.

فرح الصواف

دعاء صلاح

في عام 2017، تخلت المذيعة دعاء صلاح عن شعرها وظهرت بدونه على الهواء في برنامجها "دودي شو" والمذاع عبر فضائية النهار 1 .



و أكدت دعاء أنها قامت بهذا، دعما لمرضى السرطان بصورة إيجابية ..البرنامج يعرض يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع في الخامسة والنصف مساء.

الكويتية زهرة الخرجي

في عام 2014، قامت النجمة الكويتية، زهرة الخرجي، بحلاقة شعرها بالكامل؛ في مبادرة تحمل كل مفردات التفاعل والتضامن مع مرضى سرطان الثدي، وضمن موقف يؤكد الدور الحقيقي للفنان في التفاعل مع القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تحيط به.

وكانت الفنانة زهرة الخرجي، قد لبت دعوة لجامعة الخليج بالكويت؛ للمشاركة في ندوة أقامتها رابطة طلبة الجامعة، تحدثت خلالها عن معاناتها مع مرض سرطان الثدي، ونضالها في مواجهة هذا المرض، وأهمية مواجهته بالإرادة والإيمان، وفقا لموقع قناة العربية.