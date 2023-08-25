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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علاء مصطفى يشارك في ورشة «التحول الرقمي» بجامعة النيل الأهلية

جانب من مشاركة النائب
جانب من مشاركة النائب

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في فعاليات ورشة العمل الموسعة التي حملت عنوان: «التحول الرقمي بين الواقع والمستقبل وتمكين الشباب» التي نظمتها جامعة النيل الأهلية.

قام النائب علاء مصطفى، بالقاء كلمة عن "البنية التشريعية الخاصة بالتحول الرقمي" و مكوناتها المختلفة، حيث استعرض عضو مجلس الشيوخ مفهوم البنية التشريعية وما تحتويه من سياسات وقوانين ولوائح تنفيذية وأطر تنظيمية تهدف إلى تنظيم تطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مصر.

وذكر عضو مجلس الشيوخ أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الحكومية، ولكنه يمتد إلى تهيئة بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وبناء المواهب ورفع القدرات الرقمية، بالإضافة إلى الحكومة الرقمية.

ويتوجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لجامعة النيل الأهلية والأستاذ الدكتور إسلام ثروت، أستاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الاهلية، ومدير ورشة العمل، والأستاذة الدكتورة نشوى عبد الباقي، مدير برنامج أمن المعلومات بجامعة النيل، وفريق العمل من والأساتذة والطلاب، على حسن الإعداد والتنظيم لورشة العمل.

جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت توفير فرص للطلاب والخريجين من مصر للتواصل والتعلم، واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للبقاء في صدارة المنحنى في عالم التكنولوجيا، وتقنيات التحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، والمتطورة باستمرار.

مجلس الشيوخ التحول الرقمي جامعة النيل الاهلية الخدمات الحكومية التكنولوجيا امن المعلومات

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