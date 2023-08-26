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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أصول عائلات أهل واحة الفرافرة | فيديو

صدى البلد

جذور عائلات أهل واحة  الفرافرة ترجع لأكثر من 8 قبائل من عدة محافظات هذا حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على الفيسبوك .

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على الفيسبوك  معلومات حول أصول أهل واحة الفرافرة ، حيث ترجع لأكتر من ٨ قبائل، قادمون  من ليبيا، والعراق، والمغرب، وتونس، والمنيا، وأسيوط، والسعودية، وجيل بعد جيل، استطاعوا يشكلوا ثقافة استثنائية برزت وحدتهم في تنوعهم.

أسرار الواحة والقبائل

من خلال  مشاهدة الحلقة المسجلة  يمكن التعرف على أسرار الواحة والقبائل التى تعيش فى الواحة .

كل يوم أهل الفرافرة بيحكولنا قصة جديدة عن تاريخهم، ومن خلال آلاتهم الموسيقية وأصواتهم الجميلة والحرف الفريدة من نوعها بنقدر نفهمهم أكتر ونقدر عاداتهم وتقاليدهم.

شوفوا اللينك في البايو/ده عشان تعرفوا قصتهم الكاملة وتابعوا إيكو إيجيبت على فيسبوك وانستجرام عشان تعرفوا حكاية القبيلة اللي جاية في #حكاوي_من_ناسها مقدمة من وزارة البيئة.

 

https://fb.watch/mENxXxwpTY/?mibextid=Nif5oz

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تعرف على أصول عائلات أهل واحة الفرافرة | فيديو

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