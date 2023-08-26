هدفان لـ مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو 3-3 بالدوري الفرنسي

انتهت مباراة نانت وموناكو، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم الدولي المصري مصطفى محمد بالهدف الأول في الدقيقة 5 لفريق نانت من ركلة جزاء.

ثم أضاف جيان كاستيليتو الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وجاء هدف موناكو الوحيد في الشوط الأول عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 47، سجل مصطفى محمد الهدف الثالث لفريق نانت والثاني له في المباراة.

وقلص وسام بن بدر الفارق لفريق موناكو بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأخيرا، تعادل مايرون بوادو بتسجيله هدف في الدقيقة 85.