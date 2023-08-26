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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد غدا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s)، غدا الأحد، مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%. 

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائي ( year 1)، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

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جدير بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 5800 متر مربع وتضم 28 فصلاً وتستهدف 1000 طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.

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