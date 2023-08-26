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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متأكدة أنني سأموت.. هذا ما حدث لأمريكية اخترق ظهرها سيف سمكة مرعبة

جزء من سيف السمكة
جزء من سيف السمكة

قالت امرأة من فلوريدا إنها اعتقدت أنها ستموت بعد أن تعرضت للطعن في ظهرها بعد هجوم من سمكة الراي اللساع أثناء سباحتها على شاطئ جنوب تامبا في روسكين، وفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وقالت كريستي أوبراين لقناة FOX 13 عن الحادث الذي وقع  لها على شاطئ باهيا: "كنت أحاول أن أبقى هادئة قدر الإمكان، لكنني كنت متأكدة من أنني سأموت لأنه، مع مثل هذا الهجوم فأمر النجاة صعب".

وسبق وتوفي إيروين، المعروف باسم "صائد التماسيح"، في أمريكا في عام 2006 بعد أن اخترقت شوكة سمكة الراي اللساع  قلبه أثناء تصويره في الحاجز المرجاني العظيم، ما تسبب في نزيفه حتى الموت.

ظلت أوبراين في المستشفى يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من تعرضها للطعن بعمق أكثر من أربع بوصات في ظهرها من قبل سمكة الراي اللساع، وبحسب ما ورد فقدت رئتها بمقدار سنتيمترات.

وأضافت أن زوجها كان أول من رأى سمكة الراي اللساع وهي تتدلى منها.

وقالت أوبراين إنها لم تكن تعلم أنه يجب عليها أن تسحب شوكة الراي اللساع بنفسها.

وقام المسعفون بقطع الراي اللساع عند قاعدة ذيله بينما كانت لا تزال على الشاطئ .

لا تزال في المستشفى تتلقى العلاج من التسمم بسبب سم الراي اللساع.

على الرغم من أن هجمات الراي اللساع نادرة لأنها تحدث عمومًا بشكل دفاعي فقط، إلا أن لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية توصي بتحريك قدميك عند دخول الماء حتى تتمكن الأسماك التي تعيش في القاع، والتي غالبًا ما تدفن نفسها في الرمال، من السباحة بعيدًا قبل أن تطأها.

 

الحاجز المرجاني الحياة البرية التماسيح

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