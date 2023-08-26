مخدرات وسلاح.. الأمن العام يشن حملات في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ايو عمره مساعد وزير الداخلي بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (50) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش- 2 بندقية - 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (655) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط عدد (2) قضية سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (2 متهم) و تنفيذ (802) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

وتم ضبط (12) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 مسدس- 7 فرد محلى - وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.