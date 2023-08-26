القبض على شخصين هاربين من تنفيذ أحكام بالبحيرة وكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات عن ضبط ( مالك معرض قطع غيار - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ) ، محكوم عليه بالحبس (49 سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف - جزئى) بتهمة (تبديد).

وتم ضبط ( مالك مزرعة سمكية - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ ) ، محكوم عليه بالحبس (24 سنة وكفالات مالية فى 86 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهمة (تبديد).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.