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مرأة

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك،، 10 فوائد للجرجير تجعلك لن تستغني عنه أبدا.

1: يحتوى الجرجير على عناصر غذائية تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية.

2: يحسن عملية الغدة الدرقية.

3: يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

4: يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

5: يحسن صحة البصر، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين ج يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما أنها تقوى النظر وتحمى عدسة العين.

6: يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات.

7: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال.

8: يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.

9: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم.

10: يحمى اللثة والأسنان من الالتهابات والتورم. 

الأصابة بأمراض الأورام السرطانية الأمراض والفيروسات الجهاز التنفس الجرجير القلب والأوعية الدموية الغدة الدرقية العناصر الغذائية يحسن صحة القلب

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