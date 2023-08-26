فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك،، 10 فوائد للجرجير تجعلك لن تستغني عنه أبدا.
1: يحتوى الجرجير على عناصر غذائية تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية.
2: يحسن عملية الغدة الدرقية.
3: يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.
4: يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
5: يحسن صحة البصر، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين ج يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما أنها تقوى النظر وتحمى عدسة العين.
6: يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات.
7: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال.
8: يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.
9: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم.
10: يحمى اللثة والأسنان من الالتهابات والتورم.