عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يا خسارة الفلوس .. انقلاب شاحنة تحمل أغلى أنواع السيارات في العالم .. ما القصة؟

انقلاب شاحنة كبيرة
انقلاب شاحنة كبيرة

شهدت بريطانيا حادث صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقلبت شاحنة كبيرة تحمل ٩ أنواع من السيارات الفاخرة التي تعتبر الأغلى على مستوى العالم.

txt

علامة الجودة الفرنسية.. أسعار سيارات DS4 موديل 2023


وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن الشرطة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث في منطقة كينت وبالفحص تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة البريطانية مع التقرير، العديد من السيارات الفاخرة، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل شركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني، على جانبها بجوار الناقلة التي ظهرت منقلبة على الطريق.

 وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.

حادث السيارات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

موضوعات متعلقة

نفوق الفراخ .. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في نتائج كارثية بهذه المنطقة

مبلغ خيالي.. ترك وظيفته وتبدلت حياته في يوم وليلة.. ما القصة؟

خطر تكرار أخطاء الماضي.. الذكاء الصناعي يهدد بإغلاق صناعات كاملة

بنتي بتموت من الجوع..عاملة نظافة تستغيث لضيق الحال وتطلب ثمن علبة لبن|خاص

شاهد | فتاة توثق طول شعرها في مقطع أشعل تيك توك

كوارث وموتى .. حرائق الغابات تلتهم اليونان أسبوعا كاملًا دون توقف

حيوان نادر يتسبب في تغيير النظام البيئي بمنطقة أمريكية

لم تشهدها منذ 60 عاما .. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة | تفاصيل

ترشيحاتنا

تصرف شديد الغرابة.. منقذ حمام سباحة يركل شابا من ارتفاع 10 أمتار

روسيا .. توقعات بنمو الاقتصاد 2.5% بحلول نهاية 2023

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بتجديد إتفاقية حبوب البحر الأسود

ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

أغلى 5 سيارات جديدة في السوق المصري

رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالغنوج.. جديدة وغير تقليدية

شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

نشرة المرأة و الصحة.. أمينة شلباية تعلق على إطلالة أسما شريف منير.. سعر فستان منة شلبي بمهرجان القاهرة للدراما

لبلبة تتألق بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي.. صور

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

اﻟﻤﺰﻳﺪ