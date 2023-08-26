راكب أمواج في أستراليا يتصدى لسمكة قرش هاجمته وعضته| صور

هاجمت سمكة قرش بيضاء كبيرة راكب أمواج في أستراليا، وقالت عائلة توبي بيج إن راكب أمواج عضته سمكة قرش بيضاء كبيرة على شاطئ بورت ماكواري أمس الجمعة ويخضع حاليا "اللعديد من العمليات الجراحية وأمامه سنوات من إعادة التأهيل" بينما يتعافى في المستشفى.

وتعرض بيج، وهو أب لطفلين، يبلغ من العمر 44 عامًا، لهجوم من قبل سمكة بيضاء كبيرة، يقدر طولها بـ 4 أمتار، أثناء قيامه بركوب الأمواج، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب ما ورد قاتل بيج سمكة القرش لمدة 30 ثانية قبل أن يسبح إلى الشاطئ، حيث ساعده شهود اتصلوا بسيارة إسعاف.

صورة راكب الأمواج ولوح التزحلق الخاص به مكسور بسبب مهاجمة القرش

وكان هناك طبيب طوارئ خارج الخدمة على الشاطئ، وكان قادرًا على المساعدة في وقف نزيف بيج، ووضع عاصبة وتثبيته حتى وصول المسعفين. ووُصِف بأنه يعاني من "إصابات خطيرة من وركه إلى ساقه وأسفل ساقيه".

ووصفت الشرطة في البداية إصابات بيج بأنها تهدد حياته، لكن مستشفى جون هانتر أكد أن حالته تحسنت إلى خطيرة ولكنها مستقرة.

وقال كبير مفتشي الشرطة مارتن بيرك إن بيج تمكن من صد سمكة القرش قبل الوصول إلى الشاطئ.

وقال لمحطة إذاعة 2 جي بي: "التقارير تشير إلى أن الرجل حاول محاربة هذا القرش لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم سبح بنفسه إلى الشاطئ حيث أدرك أنه أصيب بجروح خطيرة في أسفل ساقه".

تم إغلاق الشاطئ بعد الحادث. وقامت شركة إنقاذ الحياة على الأمواج في نيو ساوث ويلز بإجراء بحث باستخدام طائرة بدون طيار للعثور على سمكة القرش وتحديد حجمها.