رعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.. القبض على صاحب فيديو سيارة مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وقيامه بالإصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وذلك حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.