نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

في تطور مثير للأحداث، كشف عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، عن تفاصيل مهمة تتعلق بفسخ عقد اللاعب عمرو وردة مع الفريق.

الغياب والأسباب

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي للنادي في تصريحات إذاعية، تغيَّب اللاعب عمرو وردة عن عدة مران للفريق.

وبعد ذلك، تقدَّم بطلب لفسخ عقده بسبب مواجهته لأزمة نفسية تسببت في غيابه عن الفريق.

والأزمة جاءت بعد حدوث نزيف دموي لللاعب، ودخوله المستشفى، إلى جانب الاشتباه في إصابته بمرض خبيث.

الفسخ بالتراضي والشرط الجزائي

وفي خطوة غير متوقعة، تم الاتفاق بين النادي واللاعب على فسخ العقد بالتراضي. وتم دفع اللاعب للشرط الجزائي المُنصوص عليه في العقد كجزء من اتفاق الفسخ.

أماني النادي وتمنياته

عبر الإبراهيمي عن تمنيات النادي بالاستمرارية للعب عمرو وردة ضمن صفوف الفريق.

كما أكَّد أن النادي قد لبَّى كل طلباته المالية خلال مسيرته مع النادي.

ومع ذلك، عبَّر عن احترام إرادة القدر وقدرة الله على توجيه الأمور.

انتهاء التعاقد والمستقبل

وأعلن النادي الرجاء المغربي يوم الخميس عن انتهاء تعاقده مع اللاعب عمرو وردة. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت البداية عندما أُعلِن نادي الرجاء يوم 12 أغسطس الجاري ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

بيان النادي والاتفاق على الشرط الجزائي

أصدر النادي بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح الخميس، أكد فيه فسخ العقد بناءً على طلب اللاعب عمرو وردة نظرًا لأسباب نفسية وشخصية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق بين الطرفين على دفع اللاعب للشرط الجزائي المتفق عليه لتسهيل فسخ العقد دون متابعة قانونية.

تطورات ورغبة اللاعب

عُلم أن اللاعب المصري، عمرو وردة، أبدي رغبة في التراجع عن تعاقده مع الرجاء المغربي بعد أيام قليلة من انضمامه. وتداولت تقارير صحفية مغربية هذه الرغبة، مما أضاف تعقيدًا إلى الموقف.

تشهد الأحداث الأخيرة تطورات مثيرة حول مصير اللاعب عمرو وردة مع الرجاء المغربي. وفيما يبدو أن التحديات الصحية والنفسية أثَّرت بشكل كبير، يبقى الجميع على موعد مع مستجدات الموقف المثيرة.