طارق الشناوي: مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عريق جدا وجمهوره مختلف وذواق| فيديو

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي٫ بانطلاق مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أمس.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة لفعاليات مهرجان القلعة يساهم في وصوله للملايين بمصر والوطن العربي”.

وأضاف: “مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عريق جدا وجمهوره مختلف وذواق ولديه تشوق للإبداع والفن ولكل أنواع الغناء٫ ومصر فيها مبدعين كبار٫ ويكون هناك أكثر من فعالية في المهرجان وكل الفعاليات تحقق نجاح”.

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي٫ إلى أ،: “المهرجان يتميز بتنوع الغناء سواء المصري أو العربي أو الصوفي”.





