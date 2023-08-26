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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعمل حلوى تشيرو بالشيكولاتة بطعم لذيذ زي المحلات

أسرع طريقه لعمل حلوى
أسرع طريقه لعمل حلوى تشيرو بالشكولاته زي المحلات

تشيرو بالشيكولاتة تعد من الحلويات الشهية والمحببة للجميع، تشيرو بالشكيولاته هي حلوى خفيفة تشبه بلح الشام ، لكنها أخف في عجينتها، يتم تناولها  مقلية ويضاف عليها عادة الشيكولاته ، ونقدم فيما يلي أسهل طريقة لعمل تشيرو بالشيكولاتة.
 

طريقة عمل تشيرو بالشيكولاتة


المقادير:

‏-  1 كوب دقيق
‏-  1 كوب ماء
‏-  1 كوب شكولاتة مذابة
‏-  ¾ كوب سكر
‏-  1 بيض
‏-  1 معلقة كبيرة زبدة
‏-  1 معلقة كبيرة فانيليا
‏-  1 معلقة صغيرة قرفة
‏-  زيت للقلي

 


طريقه التحضير:

لتحضير العجين، ضعي كوب من الماء في قدر على النار ثم أضيفي الزبدة وحركي حتى تذوب الزبدة ثم أضيفي الدقيق وحركي حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة.

ارفعي العجينة عن النار ثم أضيفي البيضة مع التحريك ثم أضيفي الفانيلا السائلة.

ضعي العجينة بكيس الكريمة الخاص بزيين الحلويات.

سخني زيت القلي وابدأي بقلي قطع من العجينة حتى يتحول لونها للذهبي الفاتح.

اخلطي السكر مع القرفة المطحونة ومرري قطع العجين المقلية بالخليط.

اصنعي ثقباً بحبات العجينة، واحشيها بصوص الشكولاتة السائلة وقدميها.

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