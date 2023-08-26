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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بالمجر يلتقي منتخب ألعاب القوى المشارك في بطولة العالم

سفير مصر يلتقي بمنتخب
سفير مصر يلتقي بمنتخب ألعاب القوى المشارك ببطولة بودابست

التقى السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وأعضاء السفارة المصرية، بمنتخب مصر لألعاب القوى المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في بودابست في الفترة من ١٩ إلى ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣.
شارك في اللقاء الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والعميد حاتم فودة رئيس بعثة منتخب مصر لألعاب القوى المشارك في البطولة.
من جانبه، أكد السفير محمد الشناوي على حرص الدولة المصرية على نشر الرياضة خاصة فيما بين الشباب، متمنيا للمنتخب الوطني كل التوفيق في بطولة العالم، خاصة مع ما يضمه المنتخب من عناصر متميزة وواعدة.

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