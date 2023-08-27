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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حبس ركاب داخل طائرة لساعات أثناء تحليقها

حبس ركاب داخل طائرة
حبس ركاب داخل طائرة لساعات اثناء تحليقها

دخلت طائرة تابعة لشركة Jet2 في حالة من الفوضى، حيث ظل الركاب محبوسين على متن الطائرة لساعات بسبب تحويل مسار الرحلة. 

اشتكى الركاب المنطلقين من مانشستر إلى كورفو من "الفوضى" التي سيطرت على رحلتهم، مما أدى إلى هبوط رحلة إلى أثينا بدلا من وجهة عطلتهم.

تم تحويل رحلة Jet2 LS951 بعد الدوران حول وجهتها المخطط لها في كورفو، وبدلاً من ذلك لم يكن أمامها خيار آخر سوى التحويل والهبوط في مكان آخر.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" أن أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ويدعى مايكل ويبستر، ادعى أنه "لم يكن هناك مكان" لرحلتهم للهبوط، وبالتالي تم تحويل مسار الطائرة بدلاً من ذلك.

واضطرت الرحلة إلى الهبوط على بعد 300 ميل من وجهتها المقصودة، حيث ادعى العملاء أنهم تركوا في ظروف "حارة" و"مريعة" لأكثر من ساعتين. 

ويبدو أن إقامتهم على المدرج تركت بصماتها على الركاب الساخطين، الذين زعموا منذ ذلك الحين أن مغادرتهم المتأخرة من مانشستر قد تكون السبب وراء تحويل الرحلة.

وقال ويبستر: "لقد غادرت الرحلة من مانشستر متأخرة ساعة واحدة، وعندما اقتربنا من كورفو، أخبرنا القبطان أننا لا نستطيع الهبوط لأنه لم يكن لديهم مكان لنا على المنصة".

طائرة فوضى مانشستر رحلة جوية

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