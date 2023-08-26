بسبب زوجته.. رئيس وزراء بريطانيا يواجه خلافًا بشأن تضارب المصالح مع الهند

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلافًا جديدًا بشأن تضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل بسبب اتهامات بأن عائلته يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة مع الهند، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال أعضاء البرلمان وخبراء التجارة إن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية بشأن قضايا "الشفافية" المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجته أكشاتا مورتي - بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني - في شركة إنفوسيس الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي يوجد مقرها في بنغالورو الهندية.

ودعا حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، ليلة السبت، سوناك إلى أن يكون أكثر انفتاحًا بشأن المصالح المالية لزوجته، نظرًا لأن شركة إنفوسيس يمكن أن تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق.

وقال أحد الخبراء البارزين إنه يجب أن ينأى بنفسه عن المفاوضات التجارية تماماً.

وقال دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة من حزب العمال: “كما علم رئيس الوزراء مؤخرًا، من المهم أن يعلن عن أي مصالح بشكل صحيح. أتوقع منه أن يفعل ذلك فيما يتعلق باتفاقية التجارة الهندية أيضًا".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي قدمت فيه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، وهي منتقدة صريحة لرئيس الوزراء، استقالتها أخيرًا من منصبها كعضو في البرلمان.

وسيحضر سوناك قمة مجموعة العشرين في نيودلهي خلال أسبوعين، ومن المتوقع أن يناقش المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند في اجتماع ثنائي منفصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

من جانبه، عاد وزير التجارة كيمي بادينوش من الهند نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء محادثات مكثفة حول الصفقة المرتقبة.

ومن المعروف أن شركة إنفوسيس، التي أبرمت عقودًا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، ترغب في تحسين الوصول إلى هذا البلد لآلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها من خلال تغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة.

ويعد السماح بمزيد من التأشيرات للعاملين في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مطلبا هنديا رئيسيا في المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وتسعى المملكة المتحدة، من جانبها، إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الهند من السلع بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي والسيارات.