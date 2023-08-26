عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب زوجته.. رئيس وزراء بريطانيا يواجه خلافًا بشأن تضارب المصالح مع الهند

ريشي سوناك
ريشي سوناك

واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلافًا جديدًا بشأن تضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل بسبب اتهامات بأن عائلته يمكن أن تستفيد ماليًا من صفقة التجارة مع الهند، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال أعضاء البرلمان وخبراء التجارة إن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية بشأن قضايا "الشفافية" المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجته أكشاتا مورتي - بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني - في شركة إنفوسيس الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي يوجد مقرها في بنغالورو الهندية.

 

ودعا حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، ليلة السبت، سوناك إلى أن يكون أكثر انفتاحًا بشأن المصالح المالية لزوجته، نظرًا لأن شركة إنفوسيس يمكن أن تكون المستفيد الرئيسي من أي اتفاق. 

وقال أحد الخبراء البارزين إنه يجب أن ينأى بنفسه عن المفاوضات التجارية تماماً.

وقال دارين جونز، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة من حزب العمال: “كما علم رئيس الوزراء مؤخرًا، من المهم أن يعلن عن أي مصالح بشكل صحيح. أتوقع منه أن يفعل ذلك فيما يتعلق باتفاقية التجارة الهندية أيضًا".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي قدمت فيه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، وهي منتقدة صريحة لرئيس الوزراء، استقالتها أخيرًا من منصبها كعضو في البرلمان.

وسيحضر سوناك قمة مجموعة العشرين في نيودلهي خلال أسبوعين، ومن المتوقع أن يناقش المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند في اجتماع ثنائي منفصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

من جانبه، عاد وزير التجارة كيمي بادينوش من الهند نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء محادثات مكثفة حول الصفقة المرتقبة.

ومن المعروف أن شركة إنفوسيس، التي أبرمت عقودًا مع الحكومة البريطانية بالإضافة إلى العديد من الشركات البريطانية، ترغب في تحسين الوصول إلى هذا البلد لآلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها من خلال تغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة.

ويعد السماح بمزيد من التأشيرات للعاملين في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مطلبا هنديا رئيسيا في المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وتسعى المملكة المتحدة، من جانبها، إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الهند من السلع بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي والسيارات.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تضارب المصالح قمة مجموعة العشرين صفقة التجارة مع الهند الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| إعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

ترشيحاتنا

ردا على «الإخوان الإرهابية».. نشأت الديهي يفجر مفاجأة بشأن انضمام مصر لـ«بريكس»

بعد يومين.. وزير النقل الكيني يعلق على انقطاع الكهرباء في مطار نيروبي

لم يحدث تسريب لامتحان الثانوية العامة ولكن غش إلكتروني.. أيمن صقر يوضح

الغرف التجارية: بدأنا التواصل مع نظرائنا في دول «بريكس» لتفعيل التعاون المشترك

لو ساكن في المناطق دي.. تعرف على محطات مترو الأنفاق الجديدة

إزاي تقولي مايصحش.. أول رد من أسما شريف منير على إطلالتها بمهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ