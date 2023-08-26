روسيا تحبط هجوما أوكرانيًّا وتدمر طائرة دون طيار فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه “في 26 أغسطس، في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية بدون طيار وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق منطقة شيبيكينسكي بمنطقة بيلغورود”.



وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار كانت تقترب من موسكو في منطقة إيسترا بإقليم موسكو هذه الليلة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 25 أغسطس، إن روسيا تعرضت لهجوم في وقت مبكر من يوم الجمعة من قبل 42 طائرة بدون طيار أوكرانية، تم قمع 33 منها بأنظمة الحرب الإلكترونية، وأسقطت الدفاعات الجوية تسعا منها.

منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، سعى نظام كييف مراراً وتكراراً إلى تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار بالقرب من السكان المدنيين، والتي أحبطتها الدفاعات الروسية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت وزارة الدفاع أن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة بالقرب من شبه جزيرة القرم بعد رصد طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper وTB2 Bayraktar في المنطقة المجاورة.