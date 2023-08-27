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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 27 - 8 - 203

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا مسجلا 2245 جنيه للبيع و 2265 جنيه للبيع في بداية معاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة.

 

ومع بداية التعاملات شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بدون أي تغيير في محلات الصاغة وذلك خلال في اليوم الأحد الموافق 27- 8 -2023.

 

ارتفاع أم انخفاض.. قرار جديد مرتقب يؤثر على سعر الذهب الفترة المقبلة

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وهذا سعر عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023

عيار 14


وبلغ أقل سعر جرام ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة، 1497 جنيه للبيع و 1510 جنيه للشراء 

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2566 جنيه للبيع و2589 جنيه للبيع.

عيار 18


وصل سعر عيار 18 نحو 1924 جنيه للبيع و 1941 جنيه للشراء.

 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 79.8 ألف جنيه للبيع و 80.12 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.57 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.96 ألف جنيه للبيع و 18.12 ألف جنيه للشراء.

 

تراجع الأسعار العالمية

تراجعت أسعار الذهب  بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوعية متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتداول  الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية وخلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1915 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2583 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1507 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا،  واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع ختام تعاملات أمس الجمعة، وذلك على الرغم من تحقيق الذهب أفضل أسبوع له في ستة أسابيع، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع، ويعزي التراجع لتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي،  خلال كلمته في ندوة جاكسون هول، حيث أكد على نية الفيدرالي في رفع الفائدة مرة أخرى

. وعلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة في مستويات متشددة حتى يتم ضمان هبوط مستدام للتضخم إلى 2%، حيث اعتبر، أن نمو الاقتصاد بشكل يفوق المتوقع وكذلك قوة سوق العمل قد تؤدي إلى الاضرار بخطة الفيدرالي لخفض الفائدة.

ارتفاع مترقب

من جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا، إذ أن بعض القنوات وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل قوي ضد الدولة، وهذه الصفحات والقنوات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأن الجنيه المصري سعره سينخفض وأشياء من هذا القبيل.

وأضاف "واصف"، في تصريحات له أن مثل تلك الشائعات أدت إلى زيادة في عمليات الشراء للذهب في الفترة الأخيرة، مع ثبات المعروض، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث ارتفاعات في الأسعار، ولم تصل لذروتها مثلما وصلت لها في الربع الأول من هذا العام، موضحا أن المصريين هذا العام اشتروا 33.5 طن من الذهب في النصف الأول من العام، وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق.

وأردف، أنه لا أحد قادر على توقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء هناك احتماليات عديدة في الفترة المقبلة، ومتغيرات عديدة هي التي قد تؤدي لأمور عديدة.

وتابع أن العرض والطلب في سوق الذهب هو العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن شعبة الذهب قامت بعمل اجتماع موسع يوم الأحد الماضي مع البنك المركزي، ومع ممثلي البنوك الوطنية، وطالب خلال هذا الاجتماع بضرورة الوصول لرقم تصديري  يساهم بنسبة من 4 لـ 5% من الـ 100 مليار دولار التي يطمح الرئيس السيسي للوصول إليهم من خلال التصدير. 
 

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