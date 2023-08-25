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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات وزير التموين..

ارتفاع أم انخفاض.. قرار جديد مرتقب يؤثر على سعر الذهب الفترة المقبلة

يترقب الملايين من المصريين، انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة او استقرار أسعاره، لاسيما بعد تصريحات وزير التموين بشأن التقدم بطلب لمد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 شهور إضافية أخرى ،  و التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق بعد طلب مقدم من وزارة التموين منذ 11 مايو 2023، ولمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر 2023 . 

 

وتتحدد  أسعار الذهب عالميا، وفقا للأحداث العالمية التي تؤثر على الاقتصاد ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، ورفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

 

كما ترتبط أسعار الذهب بالبورصة العالمية سواء في الصعود أو الهبوط و أيضا مرتبط بأسعار النفط عالمياً، حيث أنه عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

 

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زيادة المعروض من الذهب 

 

في هذا الصدد، أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر إضافية سيسهم في زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق، إلى جانب الحد من الزيادات الغير مبررة في أسعاره التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

 

و أشارت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية يرتبط  بالعرض والطلب، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقلة فى المعروض مما أدى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار.

 

أسعار الذهب في مصر 

 

سعر الجرام عيار 24

  • سجل سعر عيار 24 اليوم الجمعة ، 2,606 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,280 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام ، من عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام ، عيار 14 للشراء: 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للشراء : 18,240 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

 

أما سعر الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، محل اهتمام الراغبون في الشراء وليس البيع،   إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

 

 

6 أشهر إضافية لـ إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية 

 

أعلن وزير التموين عن نية التقدم بطلب لرئيس الوزراء بشأن مد العمل بمبادرة إعفاء الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر إضافية ، وذلك لما أحدثته المبادرة من استقرار في سوق الذهب المحلية، وزيادة خام الذهب في الأسواق.

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