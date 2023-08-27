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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي يتناسب مع طبيعة سانت كاترين

لجنة اليونسكو
لجنة اليونسكو

قال اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء والقناة، إن مشروع التجلي الأعظم يتناسب مع طبيعة سانت كاترين، مشيرا إلى أن العمل يجرى بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين على قدم وساق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالمدينة.

وأضاف أن المشروع يشمل تطوير ممشى دير سانت كاترين، ومشروع إنشاء الحى السكنى الجديد بالزيتونة، ومركز الزوار، وساحة السلام والفندق الجبلى، والنزل البيئى الجديد، وتطوير النزل البيئى القائم، والمنتجع الجبلى أعلى الهضبة، وتطوير مركز المدينة التراثى، وتنفيذ شبكة المرافق لإستيعاب أعمال التطوير بالمنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب الإقليمى لليونسكو برئاسة السيدة Nuria Sanz مدير المكتب الإقليمى لليونسكو لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين " مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمحافظة جنوب سيناء.

استقبل الوفد المهندس محسن سعيد نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء والقناة، والدكتور ماهر ستينو الاستشارى العام للمشروع ، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار، والمهندس محمود خالد مدير المشروع والسادة مهندسى الجهاز والمكاتب الاستشارية ووفد وزارة السياحة والآثار

بدأت الزيارة التفقدية يوم الجمعة وإستمرت لمدة يومين بزيارة دير سانت كاترين الآثرى والذى يعد أقدم الأديرة على مستوى العالم ويحتوى على ثان أقدم مكتبة فى العالم حيث يقصده الأفواج السياحية من مختلف البلدان.

وتوجهت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو والوفد المرافق لها لتفقد أعمال مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بدءاً من مركز الزوار حيث قام الدكتور  ماهر استينو بتقديم شرح وافي  لأعمال التطوير بالمشروع وإستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، كما قام مواطنى جنوب سيناء بعرض المشغولات البدوية اليدوية التى تتميز بالطراز السيناوى الفريد، وفى إطار السياحة العلاجية قام مستشار وزير السياحة والآثار باستعراض قائمة بالأعشاب الطبية التى تنبت بالمنطقة تستخدم فى علاج العديد من الأمراض .

وخلال الزيارة إجتمعت السيدة Nuria Sanz والوفد المرافق لها بحكيم كاترين   أحمد منصور و سليمة عواد  وعددا من القيادات الشعبية والمجتمع المدنى بمدينة سانت كاترين، ثم قام الوفد بالمرور على مسار ممشى وادى الأربعين، ثم مركز المدينة التراثى القائم، وتفقد الوفد مايتم تنفيذه من أعمال تطوير بمسجد الوادى المقدس وتطوير المحلات القائمة، ثم تم المرور على ساحة السلام والتى تحتوى على قاعات إجتماعات ومسرح وقاعة لكبار الزوار.

وفى ختام الزيارة أشادت مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين وأبدت إعجابها لما تم إنجازه على أرض الواقع بما يتناسب مع طبيعة المدينة التاريخية والآثرية وقدمت الشكر والتقدير لجميع القائمين بتنفيذ المشروع .

 

اليونسكو

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مشروع التجلي اليونسكو سانت كاترين آثار جنوب سيناء

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