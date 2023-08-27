عكس المتوقع.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل نحو شهر، أن التخزين الرابع لسد النهضة سيكون تدريجيا وقد يستمر لمنتصف سبتمبر والعديد من الخبراء أكدوا ذلك أيضا.

لكن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أكد أنه يتبقى أيام قليلة على انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة.

قال الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “باقى أيام قليلة على انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة”، أن إحدى الصور الحقلية النادرة فى الفترة الأخيرة من موقع سد النهضة (على موقع "Ethiopian News") أظهرت مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط، ويبدو أن المتبقى عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذى يتضح أنه حوالى 620 - 621 متر فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات.

خلال أيام قليلة ينتهي التخزين الرابع

وتابع" بالتالى قريباً جداً خلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين الرابع لسد النهضة عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجارى بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالاضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3".



وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعى بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، وسوف ينخفض الأيام القادمة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر، وعلى الأخوة فى السودان على النيل الأزرق الاستعداد لاستقبال مياه الفيضان لأول مرة هذا العام بعد تأخير دام شهرين كاملين وكان الله فى عونهم حيث اعتادوا الزراعة على مياه الفيضان.

ومنذ أيام قليلة وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 617 متر فوق سطح البحر بعد تخزين حوالى 15 مليار م3 كتخزين رابع الذى بدأ 14 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 32 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر فى حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين بين 20 - 24 مليار م3.

وتغطى مياه بحيرة سد النهضة ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023, والذى يرتفع 50 مترا عن أرضية الوادى ومن المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 م.

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن السد العالى يلبى كل الاحتياجات المائية للشعب المصرى بأعلى كفاءة من مخزون السنوات السابقة وما يأتى من النيل الأبيض ونهر عطبرة، وسوف يستقبل حوالى 50% مما يخزن حاليا فى سد النهضة بنهاية هذا العام والنصف الاول من العام القادم من خلال التصريف من احدى بوابتى التصريف وتشغيل اى توربينات.