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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من إعصار خطير يقترب على سواحل أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن منخفضا مداريا جديدا تشكل بالقرب من قناة يوكاتان قد يتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي "من المتوقع أن تزداد القوة تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يتحول النظام إلى عاصفة استوائية اليوم الأحد. قد يصبح النظام بعد ذلك إعصاراً فوق شرق خليج المكسيك بحلول الثلاثاء".

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وأضاف المركز أن المنخفض يقع على بعد حوالي 70 كيلومتراً بين شرق وشمال شرقي كوزوميل في المكسيك.

وشهدت المكسيك قبل أيام أمطاراً غزيرة أودت بحياة شخص، حيث أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.

 

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