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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصفة الاستوائية فرانكلين تتحول إلى إعصار وتهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

عاصفة
عاصفة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، إن العاصفة الاستوائية فرانكلين، تحولت إلى إعصار، وقد تصبح إعصارا كبيرا، مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن الإعصار يقع على بعد حوالي 620 ميلا (998 كيلومترا) جنوب برمودا، محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلا في الساعة.

وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أن اتجاه التعزيز يجب أن ينتهي في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام تقريبًا مع توقع زيادة القص.

وجاء في التحذير: إنه من المتوقع أن تبدأ الأمواج الناتجة عن الإعصار في التأثير على برمودا بحلول ليلة الأحد، ومن المرجح أن تتسبب في أمواج تهدد الحياة وتؤثر على الظروف الحالية في أواخر نهاية هذا الأسبوع، وحتى أوائل الأسبوع المقبل، على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

الساحل الشرقي للولايات المتحدة العاصفة الاستوائية المركز الوطني الأمريكي المركز الوطني الأمريكي للأعاصير

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