العاصفة الاستوائية فرانكلين تتحول إلى إعصار وتهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت، إن العاصفة الاستوائية فرانكلين، تحولت إلى إعصار، وقد تصبح إعصارا كبيرا، مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن الإعصار يقع على بعد حوالي 620 ميلا (998 كيلومترا) جنوب برمودا، محملا برياح تبلغ سرعتها القصوى 75 ميلا في الساعة.

وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أن اتجاه التعزيز يجب أن ينتهي في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام تقريبًا مع توقع زيادة القص.

وجاء في التحذير: إنه من المتوقع أن تبدأ الأمواج الناتجة عن الإعصار في التأثير على برمودا بحلول ليلة الأحد، ومن المرجح أن تتسبب في أمواج تهدد الحياة وتؤثر على الظروف الحالية في أواخر نهاية هذا الأسبوع، وحتى أوائل الأسبوع المقبل، على طول أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.