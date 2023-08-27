المقاولون العرب يكشف نسبته في حال انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب حقيقة استفادة النادي من إمكانية انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر إلي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد عادل فى تصريحات تليفزيونية": المقاولون العرب يستفيد من محمد صلاح والحمد لله إحنا النادي الوحيد الذي خرجنا لاعبين لمستوي كبير فى أوروبا مثل صلاح والنني والآن عمر فايد".

وأضاف: "محمد صلاح عقده كان ينص علي 20٪ للمقاولون العرب فى أول انتقال ثم 15٪ ومازال لنا حق رعاية يقترب من 5٪ وذلك يؤكد أن الحمد لله كنا مميزين فى الحصول علي حقوق المقاولون العرب.

ويشار حاليا إلى أن موقف ليفربول لم يتغير بشأن رحيل محمد صلاح، خاصة في ظل تلقي اللعب عرضا من اتحاد جدة السعودي بضمه هذا الصيف.

ويشار أيضا إلى أن موقف ليفربول واضح، وهو أن محمد صلاح لا يُمس نهائيا، تم بيع فابينيو وهندرسون وفيرمينو وتركهم ليفربول يرحلون لكن مع صلاح الأمر مختلف تماما".