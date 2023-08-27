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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يواصل أرقامه المميزة مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي

ميسي
ميسي

استمر نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي في بدايته الرائعة مع فريقه الجديد انتر ميامي الأمريكي وهز اللاعب الشباك مجددا ليقود انتر ميامي إلى الفوز الثمين 2 / صفر على مضيفه نيويورك ريد بولز  في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وواصل انتر ميامي مسيرته في المسابقة بهذا الانتصار الثمين، بعد فترة العطلة التي أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في المسابقة.

ولم يشارك ميسي منذ بداية المباراة، ولكنه لعب بديلا في الدقيقة 60 ليساهم في الفوز الثمين للفريق من خلال الهدف الثاني، الذي سجله في الدقيقة 89، بعدما افتتح زميله دييجو جوميز التسجيل في الدقيقة 37.

وأحرز ميسي بهذا، هدفه الأول مع انتر ميامي في الدوري الأمريكي بعدما سجل للفريق عشرة أهداف في سبع مباريات ساهمت في فوزه بلقب كأس الدوريات في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من انضمام اللاعب إلى انتر ميامي.

وبهذا الفوز، تخلص انتر ميامي من المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة الشرق، وتقدم خطوة واحدة إلى المركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين أمام تورنتو، وتجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

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