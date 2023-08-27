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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة ضيفا ثقيلا على فياريال في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب لا سيراميكا في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.
ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تحقيق الفوز على فياريال في مباراة اليوم ومطاردة ريال مدريد على الصدارة "مبكرا".


كان فريق برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل مخيب مع خيتافي بدون أهداف، بينما فاز على قادش بهدفين دون رد في الجولة الثانية.
 

ويفقد برشلونة خدمات نجمه بيدري ضد فياريال بسبب معاناته إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليمنى.


في المقابل، يتسلح فياريال بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.


ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط بينما يأتي فياريال في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني تشافي ريال مدريد

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