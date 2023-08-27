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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة مجهولة عثر عليها بترعة الباسوسية في القناطر الخيرية

دفن جثة
دفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة مجهولة غريقة وملقاه بترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان فى القناطر الخيرية وذلك عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فتاة دفن جثة فتاة مجهولة القليوبية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية

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