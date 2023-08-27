حبس عامل استولى على خزينة محل ملابس في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة في محل ملابس بمدينة الخصوص ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل ومقيم بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.